الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقرات قيادة عسكرية لـ"حزب الله" بالضاحية الجنوبية لبيروت

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو، وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، شنّت قبل قليل غارات على منطقة ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، مستهدفةً مقرّات قيادة عسكريّة تابعة لـ"​حزب الله​".

وادّعى في تصريح، أنّ "هذه الغارات تأتي في إطار ضربات الجيش الّتي تستهدف قدرات "حزب الله" لتنفيذ مخطّطات إجراميّة ضدّ إسرائيل، وفي إطار الجهود الرّامية لتدمير مواقع الإنتاج ومستودعات الأسلحة الّتي أقامها "حزب الله" على مدار السّنوات الماضية، في منطقة الضّاحية".