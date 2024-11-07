شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار من الفئة الثالثة يضرب كوبا ويتسبب في انقطاع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

رياح عاتية

الدمام - شريف احمد - ترك إعصار من الفئة الثالثة كوبا تأن اليوم الخميس، بعدما اجتاح الجزيرة وعطل شبكة الكهرباء في البلاد.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار رافائيل يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستوى البحر "على نحو مهدد للحياة" ويجلب رياحا وسيولا إلى كوبا بعدما دمر أجزاء من جزر كايمان وجاميكا.وضربت الأمواج الهائلة شواطئ هافانا مساء أمس الأربعاء، فيما اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المعالم الطبيعية التاريخية للمدينة، ما أدى لسقوط الأشجار في الشوارع المغمورة بالمياه، وكانت أجزاء كثيرة من المدينة مظلمة ومهجورة.وفيما اجتاح البلاد، تراجع الإعصار إلى الفئة الثانية وضرب خليج المكسيك بالقرب من شمال المكسيك وجنوب تكساس، بحسب المركز الوطني للإعاصير في ميامي.