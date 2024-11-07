بعد حضورها العرض الخاص لفيلمه الجديد.. مواقف دعمت فيها هنادي مهنا زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - على الرغم من الشائعات المتكررة حول العلاقة العاطفية التي تجمع الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا لكنهما يتجاهلان هذه الأمور، ويقدم كل منهما دعماً للآخر سواء في الحياة الشخصية أو الفنية، وتعتبر هنادي مصدر دعم كبير لزوجها في مشواره الفني.

هنادي مهنا ودعم مستمر لزوجها

فليلة أمس كانت هنادي مهنا متواجدة في العرض الخاص لأحدث أفلامه السينمائية "الهوى سلطان"، وحرصت على التواجد على الريد كاربت لدعمه وتهنئته هو وصناع العمل بالعمل الجديد، ولم تكتف بذلك فقط بل قامت بالترويج للعمل من خلال نشر صور ومقاطع مصورة عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام.

هنادي مهنا في العرض الخاص للهوى سلطان الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام



أحمد خالد صالح شارك في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي من خلال فيلم "الفستان الأبيض"، وكانت هنادي برفقة زوجها وقت العرض الأول للفيلم، وكذلك خلال الندوة التي أقيمت لصناع العمل على هامش فعاليات المهرجان.

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عام 2021، عرض لأحمد خالد صالح فيلم العارف برفقة أحمد عز وأحمد فهمي، وكعادتها هنادي لم تتخل عن الحضور في العرض الخاص لدعم زوجها وسط الحضور، وعندما أجرت لقاءات مصورة على هامش العرض الخاص أشادت بدور زوجها في هذا العمل وتمنت له المزيد من التوفيق والنجاح.

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هنادي ترفض الحديث عن خصوصياتها

هنادي مهنا تقدس الحياة الأسرية، وتحافظ على خصوصية حياتها الزوجية بعيداً عن الإعلام والسوشيال ميديا، وترفض بشكل قاطع الحديث عن الشائعات التي تتردد حولهما، وتكتفي بالتواجد برفقة زوجها في المناسبات العامة، وبين الحين والآخر تقوم بمشاركة محبيها عبر إنستغرام بلقطات من الرحلات المميزة التي تقوم بها مع زوجها.

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