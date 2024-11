تامر حسني يفاجىء بنات الهاشم في إكس فاكتور.. وهكذا كانت ردة فعل رحمة رياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - أبدى الفنان تامر حسني إعجابه وسعادته بالمشتركات الثلاث اللواتي ظهرن في الحلقة الأولى من برنامج "إكس فاكتور" ضمن فرقة "بنات الهاشم" وهن كما عرفن عن أنفسهن في البرنامج قائلات" هويدا، لين وأومورفيا. نحن بنات الهاشم من لبنان. ومن دبي ومن إكس فاكتور سننطلق للعالم كله.

وتعبيراً عن إعجابه بهن فاجأ الفنان تامر حسني بتصويره مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، ظهر من خلاله وهو جالس على كرسي يتابع إطلالتهن على الشاشة ضمن مقطع ظهرن به من برنامج "إكس فاكتور" بحلقته الأولى وهن يؤدين أغنيته Come Back To Me التي كتبها ولحنها وأداها بصوته وشاركه غناءها كريم محسن وحسام الحسيني، وذلك ضمن ألبومه "عايش حياتي".

تامر حسني لفرقة "بنات الهاشم": الڤيديو ده تقدير مني بسيط على إجتهادكم



وظهر تامر حسني خلال الفيديو الذي نشره على حسابه على إنستغرام وهو يرافق مشتركات فرقة "بنات الهاشم" عزفاً على الغيتار وهن يغنين أغنيته. واللافت أن مقطع الفيديو الذي نشره أدخل به مقاطع وهو يؤدي الأغنية بصوته في الاستوديو من أغنيته Come Back To Me.

وكانت عملية دمج هذه اللقطات لتامر حسني مع اللقطات للمشتركات الثلاث جميلة ومبتكرة وخطوة مشجعة من النجم تامر حسني المعروف عنه حبه للابتكار والتجدد وقربه من الجمهور وتواضعه الدائم وتعبيره عن إعجابه بكل حب لأي عمل يقدمه الآخرون ويستحوذ إعجابه. ولا يمتنع عن تقديم التشجيع والدعم لأي موهبة يشعر أنها تستحق ذلك.

وهذا ما فعله تامر حسني مع المشتركات الثلاث حيث أثنى على أدائهن وهنأهن معلناً لهن أنه قام بتصوير الفيديو ونشره كتحية بسيطة منه لهن وتقديراً منه لاجتهادهن. واستمر بتشجيعهن بعد أن ذكر لهن أن إطلالتهن كانت ناجحة جداً في البرنامج لا بل استعمل كلمة "كسرتو الدنيا".

وما أن انتهى الفيديو حتى صفق تامر حسني بإعجاب للمشتركات الثلاث مع القيام بعلامة الإعجاب بما قدمنه.

ولم يغفل تامر حسني عن تقديم التهنئة أيضاً لبرنامج "إكس فاكتور" على انطلاقته الناجحة ولأعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من راغب علامة ورحمة رياض وفايز السعيد الذي قال لهم:" تحياتي للنجوم الكبار حبايب قلبي الغاليين".

وجاء تعليق تامر حسني على الفيديو لفرقة "بنات الهاشم" كالتالي:" حبايبي الحلوين القمراااات بنات الهاشم مبروك كسرتوا الدنيا و الڤيديو ده تقدير مني بسيط على إجتهادكم و شطارتكم و محاولتكم الجميله لنطق اللهجه المصريه و كل تحياتي للبرنامج الجميل و للنجوم الكبار حبايب قلبي الغاليين". وأرفق تعليقه بعبارة come back to me كلمات والحان تامرحسني.

رحمة رياض لتامر حسني: كل شي منك يخبل



إزاء ذلك، علقت الفنانة رحمة رياض عضو لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور"على الفيديو الذي نشره تامر حسني عن المشتركات الثلاث "بنات الهاشم"، معبرة عن إعجابها بالفكرة التي نفذها من خلال نشر فيديو له وهو يتابع لقطات من البرنامج. وأبدت سعادتها بما قدمه تامر حسني ووصفت فكرته بالرائعة وكأنه يشكل دويتو مع أداء المشتركات الثلاث. وجاء في تعليقها على الفيديو:" الله احلى دويتو هذا ولا شنو! يا فنااااان كل شي منك يخبل".

تعليق راغب علامة يثير خوف فرقة "بنات الهاشم"



وفور انتهاء "بنات الهاشم" من الغناء قال فايز السعيد لهن: شو هالبنات الحلوين" ووصفتهن رحمة رياض بالـ cute ورسمت لهن رحمة رياض إشارة القلب من بعيد تعبيراً عن إعجابها بما قدمنه.

أما راغب علامة فلجأ إلى أسلوب يحبس الأنفاس حيث تحدث بجدية فيما هو كان يقوم بمقلب أثار الذعر في نفوس الجميع قائلاً لزميليه في لجنة التحكيم ررحمة رياض وفايز السعيد :" هل أستطيع التكلم بالنيابة عنكما؟ وتوجه بالقول لفرقة " بنات الهاشم" قائلاً لهن:"أنتن "مهضومين"، ولكن لا يجب أن تكنّ معنا بالبرنامج". ففوجئ كل من رحمة وفايز السعيد وكانا مندهشين من كلامه وينظران إليه بتعجب. كذلك المشتركات الثلاث والجمهور. وتابع موجهاً كلامه لهن:" أنا أطلب منكن مغادرة المسرح". فقالت له رحمة رياض:" ولكن ما السبب؟ فأجابها راغب علامة وهو يضحك: " السبب هو بإعطائي إياهن هذا الكارت" قاصداً الكارت الذهبي الذي يخولهن الانتقال للمرحلة الحاسمة من دون أي فرصة أو مجال لاستبعادهن ضمن مرحلة اختيار الأصوات الأفضل.

View this post on Instagram A post shared by Dubai TV قناة دبي (@dubaitv)



