جينيفر لوبيز ترد على إشادة بن أفليك بها: مذهل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - بعد أن أشاد الممثل الشهير بن أفليك بزوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، قررت هى الأخرى الرد، وكان قد قال في حقها كلمات الإطراء وعن أدائها في المشروع السينمائي فيلم" Unstoppable" اللذان تشاركا فيه، هو كمنتج، وهي كبطلة للعمل، وحرص بن أن يذكرها أمام الجمهور والإعلام بكلمات لطيفة للتأكيد على وجود علاقة احترام ومودة بينهما رغم الإنفصال الذي جاء سريعًا، بعد ما يقرب من عام بعد زواجهما.

جينيفر لوبيز هي الأخرى تمدح بن أفليك

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سأل أحد المراسلين، النجمة جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 55 عامًا، عن رأيها في مديح بن أفليك لأدائها في فيلم "Unstoppable"، وقالت لوبيز: "أود أن أصفه وأصف جميع الممثلين وكل من وراء الكواليس بأنهم مذهلون ورائعون، وقف وراء الفيلم شركة الإنتاج التي يملكها بن ومات ديمون، كما أثّر شغف الفنانين الموهوبين حقًا، بجانب المخرج بيلي جولدنبرج".

يذكر أن أحداث الفيلم تدور حول قصة حقيقية للمصارع أنتوني روبلز، الذي وُلد بساقٍ واحدة وتحدى الصعاب للفوز ببطولة NCAA الوطنية في عام 2011. وتتولى جينيفر لوبيز دور والدة أنتوني الشرسة والداعمة؛ جودي، التي تدفعه دائماً للأمام، إنها قصة فداء ومثابرة.

يشارك في بطولة العمل بجانب جينيفر لوبيز: غاريل جيروم، بوبي كانافال، مايكل بينيا، ودون تشيدل.

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بن أفليك يتحدث عن جينيفر لوبيز

حالة من الجدل والحيرة أصابت جمهور ومعجبي الزوجين المنفصلين بن أفليك وجينيفر لوبيز، فعلى الرغم من انهيار علاقتهما وانفصالهما وطلب لوبيز الطلاق رسمياً من المحكمة، لم يستطع بن أفليك إلا أن يرسل بعض الإشادة إلى جينيفر.

قبل انفصال الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك، اشتركا سوياً في المشروع السينمائي Unstoppable، الذي تشارك به لوبيز كممثلة، بينما يعمل أفليك كمنتجٍ له. وبينما أشاد بطاقم الممثلين المشاركين بالعمل، حيث أوضح أن طاقم الممثلين كانوا "عاطفيين" بشكلٍ لا يصدق، إلا أنه اختص لوبيز ببعض الكلمات عن أدائها في الفيلم، حيث قال لـ Entertainment Tonight: "جينيفر مذهلة... لقد آمنا بالأشخاص المناسبين، و"Unstoppable" هو مثال آخر على ذلك".

وبهذه الكلمات، قال المطلعون لموقع Daily Mail، إن أفليك مصمم على الحفاظ على الهدوء. وقال مصدر: "يريد بن أن يحقق فيلم Unstoppable نجاحاً كبيراً، وأن تتلقى جينيفر لوبيز أكبر عدد ممكن من الجوائز التي تستحقها. لا يريد بن أن تفسد علاقتهما أي ضجة حول الفيلم وأدائها. إنه يريد أن يقف الفيلم بمفرده". وأضاف المصدر: "إنه يعلم أنه سيُسأل عن جينيفر خلال ظهوره الإعلامي. إنه مصمم على إبقاء الأمر مهذباً للغاية. بن مخرج أفلام وحائز على جائزة الأوسكار، وهو يعرف ما ينجح، وكان يعتقد دائماً أن جينيفر لوبيز ستكون رائعة".

وادعى مصدر ثانٍ أن أفليك، يدرك أن أي تعليق يدلي به حول زوجته السابقة سوف يتصدر عناوين الأخبار بلا شك في الأسابيع المقبلة، لكنه لا يخطط للخوض في التفاصيل.

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