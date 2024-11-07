إسعاد يونس تفتتح أولى عروض اس اس هانم الليلة على مسرح موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تفتتح الفنانة إسعاد يونس أولى عروض مسرحيتها الجديدة "إس إس هانم" على مسرح موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية في نسخته الخامسة، مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر، لتسجل إسعاد يونس حضورها الأول خلال فعاليات موسم الرياض كما تعود في نفس الوقت إلى خشبة المسرح بعد غياب سنوات طويلة.

عرض "إس إس هانم" 5 ليالِ

مسرحية "إس إس هانم" تتطلق اليوم الخميس 7 نوفمبر على مسرح محمد العلي ولمدة 5 ليالِ متواصلة أي ممتدة إلى يوم الإثنين المقبل 11 من الشهر ذاته، ويشاركها في البطولة كلّ من كريم عفيفي، محمد ثروت، ميرنا جميل، حجاج عبد العظيم، وتسجل "إس إس هانم" ثاني عروض النسخة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي، الذي افتتحته مسرحية "قلبي وأشباحه" بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي الميرغني يوم 29 أكتوبر الماضي،

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وتدور أحداث مسرحية "إس إس هانم" حول سيدة أرستقراطية (إسعاد يونس) تعود بعد وفاتها من جديد للحياة؛ لتجد حياتها انقلبت رأساً على عقب، وتُشاهد زواج زوجها بشابة صغيرة، وأيضاً تغيّر سلوكيات أبنائها، وبيع منزلها الذي ورثته؛ حتى تُقرر الانتقام وتأديب الجميع، إلا أن هناك مفاجأة غير متوقّعة تنتظرها.

عودة للمسرح بعد غياب 29 عاماً

إسعاد يونس تغيب عن المسرح منذ 29 عاماً وتحديداً منذ تقديمها مسرحية "باللو"، والتي تم عرضها عام 1995، وقد شارك ببطولة المسرحية عددٌ كبير من النجوم، من أبرزهم: صلاح السعدني، محمود الجندي، هالة فاخر، أشرف عبد الباقي، حسين الإمام، حسن الأسمر، رانيا فريد شوقي، حتى عادت مرة أخرى للمسرح من خلال موسم الرياض

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وعُرض للفنانة إسعاد يونس مؤخراً مسلسل "تيتا زوزو" والذي يشارك في بطولته: صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، إسلام جمال، عابد عناني، بسمة داود، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور مسلسل "تيتا زوزو" في دراما اجتماعية مميزة حول الدكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائماً التقرب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه. ولكن تقع "إعتزاز" دائماً في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول "إعتزاز" حل مشكلة لواحد من أحفادها.



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