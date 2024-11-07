توليفة شبابية وقصة من الواقع.. أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل 6 شهور 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - حظي مسلسل "6 شهور" بإشادة واسعة ونسب مشاهدات مرتفعة مع عرض أولى حلقاته، مما جعل اسم العمل في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي، ولعل ذلك الأمر يرجع إلى أكثر من سبب سنتطرق له من خلال السطور التالية.

الوجوه الشبابية

من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في استمرار محبي الأعمال الدرامية لمتابعة مسلسل " 6 شهور" هي المجموعة الكبيرة من الوجوه الشبابية من النوعين البنات والشباب، والتي اعتمد عليها صناع العمل في بناء قصته وأحداثه، فكان ظهورهم رهاناً وليس مجرد وسيلة للتسويق فقط، وهذا ما تحقق من خلال النص الذي كتب لهم في السيناريو، حيث أظهرهم بشكل مقنع للمشاهد كخط درامي وأداء في ذات الوقت، وكان من بين هؤلاء الفنان نور خالد النبوي الذي قدم شخصية محورية بالمسلسل وهى "مراد" وشخصية " لطيفة" التي قدمتها النجمة الشابة نور إيهاب والتي تتقاسم معه دور البطولة، وغيرهم من الوجوه الشبابية أمثال نورا عبد الرحمن "سلمى"، باهر النويهي " حسام ".

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قصة بسيطة من الواقع

ولعل السمة البارزة في هذا العمل هي فكرته أو قصته التي سلطت الضوء بكل بساطة على بيئة العمل التي يشغلها الكثير من الشباب وهي العمل في مجال مبيعات العقارات، إذ يطرح المسلسل من خلال هذه الوظيفة المشاكل والصعاب التي تحيط ببيئة عملهم من صراعات داخلية بين زملاء الشركة الواحدة أو مع العملاء الذين يواجهون صعوبة بالغة في إقناعهم بالشراء، كل ذلك من أجل تحقيق "التارجت" المطلوب من كل شخص منهم بصورة شهرية ، حتى يجد في النهاية راتبه الذي يتوقف على تحقيقه لهذا التارجت، كل هذه الأمور تتخللها أحداث ومواقف كوميدية تجعل المشاهد يأخذ قسطاً من الراحة تبعده عن صراعات مهنة مبيعات العقارات " السيلز".

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ظهور مختلف للنجوم الكبار

وهناك سبب آخر يجعل محبي الأعمال الدرامية يحرصون على رؤية هذا المسلسل، وهو الظهور المختلف للنجوم الكبار أبرزهم الفنان مراد مكرم الذي يقدم شخصية "كمال" والذي يترأس منصب المدير في شركة عقارات ، إذ فاجأ "مكرم" محبيه وجمهوره بهذه الشخصية التي لم يعتد على تقديمها من قبل في أعماله الفنية السابقة، والفنان محمد عبد العظيم حيث اعتاد الجمهور عى رؤيته في أدوار الشر المطلق، ولكن في هذا العمل قدمه بطريقة مختلفة وهو الشر الممزوج بالجانب الكوميدي، من خلال شخصية عم "حسن" الذي يمتلك سوبر ماركت كبير، وفي نفس الوقت يقوم بمساعدة أي شخص يريد المال مقابل أن يقوم برده بطريقة مضاعفة وفي حال عدم السداد يتعرض الشخص الممتنع لمجموعة من العواقب وضع قوانينها عم "حسن " بطريقة يغلب عليها الحس الكوميدي، هذا إلى جانب باقي شخصيات العمل ومنهم الفنان علاء مرسي الذي ظهر كضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل ولكنه ترك بصمة مميزة جعلت متابعي المسلسل يتذكرون مواقفه مع " مراد" الفنان نور خالد النبوي.

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أبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل "6 شهور" من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى صولي، وبطولة نخبة من النجوم الشبابية ، من أبرزهم: نور خالد النبوي، نور إيهاب ، فريدة رجب، باهر النويهي، نورا عبد الرحمن ، شريف حافظ، بسمة نبيل ، ومن النجوم الكبار مراد مكرم، سلوى محمد علي، رشا المهدي، وتدور قصة العمل حول "مراد" و"لطيفة" اللذين يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية

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