أنغام ترقص وتتمايل في حفلها بالكويت

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية أنغام، في حفلها الأول ضمن مهرجان "شتا الكويت"، وخطفت الأنظار برقصها على المسرح.

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، أشعلت بها أجواء المسرح.

كما لفتت أنغام الأنظار برقصها وتمايلها على المسرح أثناء غنائها، وذلك في لقطة نادرة، وتفاعل معها الحضور بالهتاف والتصفيق والغناء معها.

يذكر أن أنغام كانت قد أصدرت مؤخراً ألبوماً جديداً بعنوان "تيجي نسيب"، تعاونت فيه مع أهم الشعراء والملحنين، وضم عدداً من الأغاني، منها: "كان بريء"، "تيجي نسيب" و"هو أنت مين".

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