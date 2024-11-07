حورية فرغلي تتحدث عن موقف محرج للغاية تعرضت له مؤخراً

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن موقف محرج تعرضت له مؤخراً بعد عودتها إلى التمثيل وتعاقدها على عمل جديد.



واقتل حورية: "أنا زعلانة على نفسي بس مش هبيّن لحد... من سنة اتعرض عليَّ فيلم مهم وكنت سعيدة بيه، قبل ما أصوّر بأسبوع المخرج كلّمني قالي إنتي اسمك مبقاش يبيع بعد ما كنتي سوبر ستار. أنا هكمل 48 سنة وحاسة إني كبرت وعجّزت، وأكتر حاجة بكرهها في حياتي الميكاب... ومعظم شغلي ملوش علاقة بالجمال خالص، ومحدّش يقدر يقول عليَّ إني ممثلة مش قوية".