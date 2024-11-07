ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن موقف محرج تعرضت له مؤخراً بعد عودتها إلى التمثيل وتعاقدها على عمل جديد.
واقتل حورية: "أنا زعلانة على نفسي بس مش هبيّن لحد... من سنة اتعرض عليَّ فيلم مهم وكنت سعيدة بيه، قبل ما أصوّر بأسبوع المخرج كلّمني قالي إنتي اسمك مبقاش يبيع بعد ما كنتي سوبر ستار. أنا هكمل 48 سنة وحاسة إني كبرت وعجّزت، وأكتر حاجة بكرهها في حياتي الميكاب... ومعظم شغلي ملوش علاقة بالجمال خالص، ومحدّش يقدر يقول عليَّ إني ممثلة مش قوية".
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي تتحدث عن موقف محرج للغاية تعرضت له مؤخراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.