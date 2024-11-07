بعد تصدرها الترند.. أسماء جلال تتخذ قراراً مفاجئاً

ميرنا وليد - بيروت - اتخذت الممثلة المصرية أسماء جلال، قرار مفاجئ بعد تصدرها الترند بسبب إغلاق حسابها الرسمي.

وقامت أسماء جلال بفتح صفحتها الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي من جديد ، وبغلق التعليقات.

وكانت أسماء جلال قد تصدرت الترند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد غلق حسابها الرسمي.

وأعتبر البعض أنها قامت بغلق الحساب بسبب صورة نشرتها الممثلة المصرية أمينة خليل وظهرت فيها مرتدية الحجاب قبل دخولها مجال التمثيل، ليتبين بعد ذلك أنه كان سبب الغلق خطأ تقني وليس من أمينة خليل.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال أسماء جلال، مشاركتها في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم ياسمين رئيس، وأحمد خالد صالح، وأسماء جلال، وسلوى محمد على، ولبني ونس وأروى جودة، وإنجي أبوالسعود وميمي جمال، والعمل من تأليف وإخراج جيلان عوف.

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