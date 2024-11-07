شمس الكويتية تستلهم من طفلة غزاو يـة أغنيتها المرتقبة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة شمس الكويتية متابعيها لأغنيتها الجديدة بعنوان :"حمليني" والتي استلهمتها من طفلة من غــ زة كانت تمشي مسافة طويلة حاملة اخوها المصاب على كتفها لإيصاله إلى حيث يمكنه أن يتعالج وذلك لإعجابها بصلابتها ومحبتها الكبيرة لأخيها برغم صغر سنها.



وارفقت شمس بوستر الأغنية الذي تبدو فيها وهي تضع الكوفــ ية الفلســ طينية حول ربتها وفي الجانب الآخ صورة للطفلة المذكورة وعلقت عليها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتبة:" احمليني يا اوخيه اهداء مني لكل أخت لي من غز ه

قريبا".

وكانت طرحت شمس الكويتية طرحت قبل ثلاثة أسابيع أغنية تحت عنوان فيروز دعماً منها لـ لبنان و فلسـ ـطين في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها هذين البلدين.

الأغنية عبارة عن حوار افتراضي بين السيدة فيروز ونجلها زياد الرحباني، من كلمات عباس الشيباني، ألحان جمعة العربي، توزيع محمد صلاح، مكس وماستر مصطفى رؤوف ومونتاج محمد زيزو .

وكانت شمس قد اعلنت مرارا وتكرارا انها لن تسكت عن ما يحدث في الشرق الاوسط وخصوصا في لبنان وفلسـ ـطسن رغم الحروب الالكترونية وطلب الدعم لنشر هذه الاغنية لاهمية رسالتها.