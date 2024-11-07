شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» تتكبد خسائر بـ16.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة تبوك للتنمية الزراعية إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024، بـ16.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح 128.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي ربح بالربع المماثل من العام السابق إلى استبعاد إيرادات إحدى الشركات التابعة خلال الربع الحالي وتسجيل أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق من تقييم تلك الشركة التابعة بالقيمة العادلة نتيجة فقد السيطرة على تلك الشركة.
وتضمنت الأسباب: تأثر أرباح الربع الحالي سلباً مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض الطلب على شراء المحصول الرئيسي بالشركة (القمح).
ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إرتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات، وكذلك ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية.
وبحسب البيان يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي ربح بالفترة المماثلة من العام السابق إلى استبعاد إيرادات إحدى الشركات التابعة خلال الفترة الحالية، وتسجيل أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق من تقييم تلك الشركة التابعة بالقيمة العادلة نتيجة فقد السيطرة على تلك الشركة.
وشملت الأسباب: تأثر أرباح الفترة الحالية سلباً مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض الطلب على شراء المحصول الرئيسي بالشركة (القمح).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي ربح بالربع المماثل من العام السابق إلى استبعاد إيرادات إحدى الشركات التابعة خلال الربع الحالي وتسجيل أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق من تقييم تلك الشركة التابعة بالقيمة العادلة نتيجة فقد السيطرة على تلك الشركة.
وتضمنت الأسباب: تأثر أرباح الربع الحالي سلباً مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض الطلب على شراء المحصول الرئيسي بالشركة (القمح).
ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إرتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات، وكذلك ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية.
وبحسب البيان يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي ربح بالفترة المماثلة من العام السابق إلى استبعاد إيرادات إحدى الشركات التابعة خلال الفترة الحالية، وتسجيل أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق من تقييم تلك الشركة التابعة بالقيمة العادلة نتيجة فقد السيطرة على تلك الشركة.
وشملت الأسباب: تأثر أرباح الفترة الحالية سلباً مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض الطلب على شراء المحصول الرئيسي بالشركة (القمح).