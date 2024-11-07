شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» تتكبد خسائر بـ16.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية