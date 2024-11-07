شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري لمشروع في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور، اليوم، إفادة شركة المشروع لمحطة ريفرسايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقعة في منطقة طشقند بأوزبكستان باستلام شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى 200 ميجاواط من الطاقة الشمسة الكهروضوئية.
وتبلغ سعة تخزين الطاقة بالبطاريات وهي المرحلة الثانية من المشروع ،وهي قيد الإنشاء، 334 ميجاواط (550 ميجاواط ساعة)، فيما تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 100%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال الربع الرابع من عام 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى 200 ميجاواط من الطاقة الشمسة الكهروضوئية.
وتبلغ سعة تخزين الطاقة بالبطاريات وهي المرحلة الثانية من المشروع ،وهي قيد الإنشاء، 334 ميجاواط (550 ميجاواط ساعة)، فيما تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 100%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال الربع الرابع من عام 2024.