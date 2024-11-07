الاقتصاد

«دار المعدات»: ترسية مشروع مع بنك التنمية الاجتماعية بـ17.13 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع تشغيل وصيانة ونظافة وضيافة مباني الإدارة العامة بالغدير مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ 17.130 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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