شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع بنك التنمية الاجتماعية بـ17.13 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع تشغيل وصيانة ونظافة وضيافة مباني الإدارة العامة بالغدير مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 17.130 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 17.130 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.