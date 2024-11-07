شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع بنك التنمية الاجتماعية بـ17.13 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.