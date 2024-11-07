شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «المطاحن العربية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، اليوم، بالتمرير على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس: علي بن عبدالرحمن بن طحيح الحازمي (عضو غير تنفيذي) من منصبه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تسري من تاريخ تقديمها أمس.
وأضافت أن سبب الاستقالة أسباب خاصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تسري من تاريخ تقديمها أمس.
وأضافت أن سبب الاستقالة أسباب خاصة.