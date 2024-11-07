شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «نقي للمياه» إلى 10 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وعلى الرغم من الزيادة التي حققتها الشركة في الربح التشغيلي في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام، إلا أن صافي الربح سجل انخفاض بنسبة 8.5%.

ويعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدة عوامل غير تشغيلية وأهمها انخفاض الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات والمتمثلة في ربح بيع أرض مصنع الرياض والتي سبق وأن أعلنت الشركة عنها للمساهمين بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن الودائع لأجل.

وانخفض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها دخول الشركة في قطاع إنتاج بيض المائدة كجزء من استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع الناتجة عن توسع الشركة بالفروع، كما أن انخفاض الإيرادات الأخرى وتكوين مخصص الذمم المدينة المكون في السنة الحالية كان له أثر بارز في انخفاض صافي ربح الفترة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة نقي للمياه في الربع الثالث من 2024 بنسبة 37.7% إلى 10.085 مليون ريال، مقارنة بـ16.190 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع المصاريف والأثر المالي المرتبط بدخول الشركة في قطاع الدواجن بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بتطبيق استراتيجية التوسع في الفروع.وعلى الرغم من الزيادة التي حققتها الشركة في الربح التشغيلي في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام، إلا أن صافي الربح سجل انخفاض بنسبة 8.5%.ويعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدة عوامل غير تشغيلية وأهمها انخفاض الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات والمتمثلة في ربح بيع أرض مصنع الرياض والتي سبق وأن أعلنت الشركة عنها للمساهمين بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن الودائع لأجل.وانخفض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها دخول الشركة في قطاع إنتاج بيض المائدة كجزء من استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع الناتجة عن توسع الشركة بالفروع، كما أن انخفاض الإيرادات الأخرى وتكوين مخصص الذمم المدينة المكون في السنة الحالية كان له أثر بارز في انخفاض صافي ربح الفترة.