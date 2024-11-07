شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البابطين» إلى 43.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة نسبة تكلفة المبيعات بنسبة 4%.

وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفتر ة المماثلة من العام السابق بنسبة 84% بسبب زيادة كمية المبيعات وتحسن أسعار البيع وانخفاض تكلفة المبيعات وتحقيق أرباح رأسمالية من بيع عقارات استثمارية بقيمة 47.7 مليون ريال.

وقرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 31,973,484 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 63,946,968 سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-10 الموافق 2024-11-12، منوهة بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 1.2% إلى 43.9 مليون ريال، مقارنة بـ43.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة المبيعات وانخفاض مصروف الزكاة.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة نسبة تكلفة المبيعات بنسبة 4%.وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفتر ة المماثلة من العام السابق بنسبة 84% بسبب زيادة كمية المبيعات وتحسن أسعار البيع وانخفاض تكلفة المبيعات وتحقيق أرباح رأسمالية من بيع عقارات استثمارية بقيمة 47.7 مليون ريال.وقرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024.وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 31,973,484 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 63,946,968 سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-10 الموافق 2024-11-12، منوهة بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.