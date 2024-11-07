الاقتصاد

«أسمنت الشمالية»: إلغاء اتفاقية لاستثمارات الشركة في العراق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشمالية»: إلغاء اتفاقية لاستثمارات الشركة في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، اتفاقية شراكة في استثمارات الشركة في جمهورية العراق بقيمة 43.953 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب إلغاء الاتفاقية، عدم الالتزام بشروط وأحكام الاتفاقية من قبل شركة الديار العراقية للاستثمارات.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 6 ديسمبر الماضي، توقيع اتفاقية شراكة في استثمارات الشركة في جمهورية العراق بقيمة 43.953 مليون دولار.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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