مشتركون يقدمون عروضاً فنية مبتكرة في الحلقة الرابعة من " Arabs Got Talent " .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - مشتركون من مختلف أنحاء العالم العربي، يثابرون ويقدمون فنوناً مختلفة ومبتكرة على خشبة مسرح واحد، حيث يواجهون هواجسهم وتحديات لا تنتهي بحب وإرادة وصلابة، ويقفون أمام لجنة التحكيم المؤلفة من ناصر القصبي، نجوى كرم وباسم يوسف، ضمن الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" على MBC1 و"MBC العراق".

في الحلقة الرابعة من تجارب الأداء، أطلت فرقة "تشيزا" من جزر القمر، وهو أول عرض من هذه الدولة خلال سبعة مواسم. وأوضح مؤسس الفرقة سليم زي جمادي مواس أن في جزر القمر، يصعب على المرء أن يعتاش من الرقص. ومع ذلك قررت تأسيس فرقة، لأثبت لأبناء بلدي أن المرء يستطيع تحقيق النجاح عن طريق الرقص. وقدمت الفرقة المؤلفة من 4 شبان وشابتين، عرضاً أخبروا فيه قصة ولاقى ثناءً من أعضاء اللجنة، وحصدوا 3 نعم.

أما ابنة الثماني سنوات ايلينا حبحب من المملكة العربية السعودية، فقدمت عرض الجمباز الإيقاعي مترافقاً مع الرقص الحديث. وكشفت والدتها أن العائلة استقرت لمدة عامين في روسيا خلال فترة وباء كورونا، ثم عادت إلى جدة. وحصلت إيلينا على إشادة واسعة من اللجنة، و3 نعم.

بعد ذلك، أطل فريق "Danguir Troupe" من المغرب واسبانيا، والذي قدم عرضاً جاذباً في أحد المواسم السابقة من البرنامج، واستطاعوا لفت انتباه الجمهور واللجنة بعرض خطر ومشوق، يعتمد على التوازن والتركيز. وأشاد أعضاء اللجنة بالعرض، الذي حصل على نعم ثلاثية.

أما سهيلة من المغرب، فقد كشفت أنها تقدم رقصة مستوحاة من ثقافتها الغربية والعربية. وبالفعل استطاعت لفت انتباه الجمهور واللجنة معاً، بتقديمها عرضاً مليئاً بالطاقة والانضباط مترافقاً مع خيار موسيقي مناسب، فضلاً عن حضورها وموهبتها، وحصلت على 3 نعم.

وأطل سارة ركباني وسليم هواربي من تونس ليقدما عرض سيرك يعبران من خلاله عن مشوار صداقتهما التي ولدت بفضل البرنامج. وقد أشاد ناصر بالإمكانيات المبهرة للمشتركين، وكذلك باسم ونجوى وحصل المشتركان على 3 نعم.

بعدها، قدمت فرقة "ماندا لاب" مع سيلين وكين، وهما مصمما رقص من فرنسا والمغرب، عرضاً حمل رسالة حب وسلام عن الطبيعة الأم. ونظراً لأهمية الرسالة والطريقة المذهلة التي عبرت فيها الفرقة عن رساتها قامت نجوى بالضغط على البازر الذهبي لتنتقل الفرقة تلقائياً إلى العرض نصف النهائي.

أما وفاء بن رادع من الجزائر، فقالت أن شغفها هو الموسيقى وأن لها بصمتها الخاصة وخطها المختلف عن السائد في ما تقدمه. واعتبرت نجوى أن تغني بسلاسة وقال باسم أنها تدخل القلب بغنائها وعزفها دون استئذان، وحصلت على 3 نعم.

بعدها قدم دانييل صعب وهو لبناني أميركي، عرض سيرك أشادت به اللجنة، وحصل على 3 نعم. لتختتم الحلقة مع فريق X1X، من عمان والهند، والذي التقى عن طريق السوشال ميديا، وواجه صعوبات في مرحلة التأسيس والانطلاق. وحصل الفريق على 2 نعم من ناصر ونجوى، في مقابل لا واحدة من باسم.

في الأسبوع المقبل، تطلّ مجموعة أخرى من المواهب في عروض احترافية جديدة ضمن حلقات الموسم السابع من "ARABS GOT TALENT"، التي تعرض على شاهد بعد عرضها على الشاشة.

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC1 و"MBC مصر"، و"MBC العراق"، كل أربعاء في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

