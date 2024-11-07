شكرا لقرائتكم خبر عن «مكة للإنشاء»: اكتمال إيداع أسهم من «جبل عمر» مقابل تسوية دين والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تدوال

وأضافت الشركة أن إيداع الأسهم مقابل تسوية الدين المستحق على شركة جبل عمر للتطوير والبالغ 309.564.950 ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير اكتمال إيداع 14.411.776 سهم من أسهم شركة جبل عمر للتطوير في محفظة الشركة، اليوم، إنفاذا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تدوال السعودية في 20 ديسمبر الماضي، إبرام اتفاقية تسوية ديون مع شركة جبل عمر للتطوير (المدين) عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة جبل عمر لصالح شركة مكة للإنشاء والتعمير.وأضافت الشركة أن إيداع الأسهم مقابل تسوية الدين المستحق على شركة جبل عمر للتطوير والبالغ 309.564.950 ريال.