شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «دار الأركان» إلى 134.7 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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وأضافت أن من ضمن الأسباب: الارتفاع في مصاريف التشغيل والخسائر المحققة من الاستثمار في الشركات الزميلة بالإضافة إلى الانخفاض في الإيرادات غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، وقد كان لذلك الأثر على صافي الربح.

ويعود الارتفاع في صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضثي، بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن من ضمنت الأسباب: الارتفاع في مصاريف التشغيل، وارتفاع أعباء التمويل بالإضافة إلى الخسائر المحققة من الاستثمار في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري في الربع الثالث من 2024 بنسبة 11.3% إلى 134.7 مليون ريال، مقارنة بـ151.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن بالرغم من الارتفاع في مبيعات العقارات لهذا الربع الا أن صافي الربح قد انخفض مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى الارتفاع في مصاريف التشغيل واالخسائر المحققة من الاستثمار في الشركات الزميلة بالإضافة إلى الارتفاع في أعباء التمويل.ويعود الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بصفة رئيسية إلى انخفاض مبيعات العقارات.وأضافت أن من ضمن الأسباب: الارتفاع في مصاريف التشغيل والخسائر المحققة من الاستثمار في الشركات الزميلة بالإضافة إلى الانخفاض في الإيرادات غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، وقد كان لذلك الأثر على صافي الربح.ويعود الارتفاع في صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضثي، بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.وأضافت أن من ضمنت الأسباب: الارتفاع في مصاريف التشغيل، وارتفاع أعباء التمويل بالإضافة إلى الخسائر المحققة من الاستثمار في الشركات الزميلة قد تم تعويضه بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وكان له الأثر على صافي الربح.