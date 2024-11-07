كامالا هاريس بردّة فعل غير متوقعة عند رؤيتها كايتي بيري

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ كامالا هاريس تظهر ردّة فعلها عند رؤيتها للنجمة العالمية كايتي بيري، اذ ظهرت وكأنها مذهولة بشكل كبير، فـ الأخيرة كانت من الداعمين لـ هاريس ضد دونالد ترامب الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.



وكانت أعلنت كايتي بيري عن انتهاء رحلتها على كرسي الحكم في برنامج اكتشاف المواهب "American Idol"، والتي استمرت لمدة 7 سنوات.

ومن بين ما قالته كيتي عن انتهاء الرحلة وهي تبكي:"أنا متعبة بعض الشيء لأنني كنت أبكي طوال الليل، لكنني فخورة جدًا وسعيدة جدًا، يبدو الأمر وكأنه ثمرة الكرز التي فاز بها آبي لمجرد أنه مر وقت طويل منذ أن فازت امرأة".

