7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7/11/2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي تأتي في مقدمتها شوبير: معلول مابينزلش الملعب.. وهذا موقف مفاوضات الاتفاق السعودى مع جوميز، و12 قسط ..سامسون يتنازل عن 700 ألف دولار من مستحقاته للزمالك، وتريزيجيه ومرموش فى قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردي وبوتسوانا.

شوبير: معلول مابينزلش الملعب.. وهذا موقف مفاوضات الاتفاق السعودى مع جوميز

كشف الإعلامى أحمد شوبير، سر غضب التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

12 قسط ..سامسون يتنازل عن 700 ألف دولار من مستحقاته للزمالك

فسخ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد البنينى سامسون أكينولا لاعب الفريق، بالتراضى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الاتفاق والتراضى بين الطرفين.

تريزيجيه ومرموش فى قائمة منتخب مصر لمباراتى كاب فيردي وبوتسوانا

يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، قائمة الفراعنة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا.

عمومية الفروسية تعتمد فوز إسماعيل شاكر رئيساً

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية، فوز اسماعيل شاكر بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، خلال الجلسة التي تم انعقادها مساء اليوم في مقر الاتحاد، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام زد.. عبد الفتاح في الدفاع وطاهر والشحات أجنحة

الأهلي يواجه زد الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تمديد بروتوكول التعاون بين "سيتي كلوب" واتحاد الخماسي الحديث

تم الاتفاق خلال اللقاء على تمديد بروتوكول التعاون القائم بين المجموعة والاتحاد لمدة جديدة تستمر لثلاثة سنوات مقبلة

كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.