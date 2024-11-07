شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الفروسية تعتمد فوز إسماعيل شاكر رئيساً والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية، فوز اسماعيل شاكر بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، خلال الجلسة التي تم انعقادها مساء اليوم في مقر الاتحاد، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

حضر الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية 13 هيئة تمثلها وهي فروسية الجزيرة والجزيرة وسبورتينج وسموحة والمعادي والشرطة والجزيرة وأصحاب الجياد وجرين بلازا والجمعية الرياضية والقوات المسلحة والحرس الجمهوري كونكورد السلام والشمس على الترتيب.

ويتمثل مجلس إسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية الجديد في كل من كريم السبكي نائبا والاعضاء يوسف علما وعمر ممدوح اسماعيل وإبراهيم المليجي ونهلة الصواف وهديل الحداد.