كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وزد اليوم في الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الخميس ، فريق الاهلى، نظيره زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ما هو موعد مباراة الاهلي وزد في الدوري ؟

يواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر .

ماهي القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى؟

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ما هو ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم ؟

يتربع الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ما هو التشكيل المتوقع للاهلي أمام زد ؟

التشكيل المتوقع للأهلي مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي ، الدفاع: أكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، يحيى عطية الله ، الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام أبو علي.

ما هو التشكيل المتوقع لفريق زد أمام الاهلي ؟

التشكيل المتوقع لفريق زد مكون من ، حراسة المرمة علي لطفي.. الدفاع مصطفى العش ، علي جمال ، محمد اسماعيل، سامح ابراهيم.. الوسط احمد الصغيري حمدي علاء، عبد الرحمن البانوبي، الهجوم معط ماجاسا، شادي حسين، مصطفى زيكو.

كيف استعد الاهلي لمواجهة فريق زد ؟

يدخل فريق الاهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري ثم التتويج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى بالفوز على العين الاماراتى بثلاثية دون رد ثم الانتصار العريض على سيراميكا بضربة بداية الدوري، ومن جانب طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الثانى على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وعمرو السولية وياسر إبراهيم للإصابة.

كيف استعد فريق زد لمواجهة الاهلي ؟

يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الجديدة من الدوري المصري على حساب الاهلى حامل اللقب، ويتسلح زد اف سى بنجومه المتألقين في لقاء الليلة أمام الاهلى وهم على لطفى وعبد الرحمن البانوبى وزيكو وشادى حسين.

وأبرم فريق زد إف سي 7 صفقات في الميركاتو الصيفى الأخير وهم أحمد طارق، سامح إبراهيم، حمدي علاء، عمار حمدي، ماجد هاني، عبدالرحمن عماد، أحمد عادل ميسي.