شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم قدرى مخططا للأحمال ومعدا بدنيا في جهاز منتخب 2010 والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تعيين الدكتور قاسم قدري مخططا للأحمال ومعدا بدنيا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010"، والذى يقوده وائل رياض شيتوس.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر "مواليد 2010".

وحرص وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، على حضور عدد من مباريات دورى الجمهورية مواليد 2010، في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار خطة وائل رياض لمتابعة جميع اللاعبين فى هذه المرحلة السنية، لاختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.