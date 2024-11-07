شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى لا يعرف الفوز أمام الأهلى قبل مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد اف سى، تحديا جديدا في الثامنة مساء اليوم الخميس، عندما يواجه حامل اللفب الأهلى على استاد المقاولون فى إطار الجولة الثانية من دورى nile.

أرقام مجدى عبد العاطى أمام الأهلى

وتعد مباراة اليوم هي الخامسة لمجدى عبد العاطى أمام الأهلى، حيث سبق أن واجه المارد الأحمر في 4 مواجهات 3 أندية مختلفة وخسرها جميعا، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا، جاءت الأولى مع أسوان وخسرها 5/ 1، والثانية مع فاركو وخسرها 4/ 1، ومباراتين مع زد وخسرهما 1 /0 و2 /1 الموسم الماضى.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزد اف سى لتحقيق انتصاره الأول فى النسخة الجديدة من الدورى المصرى على حساب الاهلى حامل اللقب متسلحا بنجومه المتألقين فى لقاء الليلة أمام الاهلى وهم على لطفى وعبد الرحمن البانوبى وزيكو وشادى حسين.

يتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدورى برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.

وحقق الأهلى الفوز بهدفين مقابل هدف على زد اف سى فى آخر مواجهة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى.