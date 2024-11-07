شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ مفاوضات تحصين بيومى وعماد حمدى خوفا من الرحيل المجانى والان مع تفاصيل الخبر

كلف مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة ونائبه عماد سليمان، بالتفاوض مع الثنائى عماد حمدى ومحمد بيومى لتجديد عقديهما لمدة 3 سنوات.

وينتهى عقد الثنائى عماد حمدى ومحمد بيومى مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالي ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع إلى الدراويش.

ويخشى مسئولو الدراويش من تكرار ما حدث الموسم الماضى مع الثنائى، حيث رحل محمد دسوقى ومحمد هاشم ومحمد فوزى ومحمد مخلوف وعصام صبحى مجانا بعد انتهاء عقودهم ورفضهم التجديد نظرا لضعف العرض الذى قدمه الإسماعيلى.

وينتظر على أبو جريشة وعماد سليمان انتهاء الإسماعيلى من مباراة سيراميكا لفتح المفاوضات مع الثنائى لتجديد عقديهما مع النادى لمدة 3 سنوات والاستمرار داخل النادى.

وتعرض نادى الإسماعيلى لإيقاف القيد لفترتين من قبل الاتحاد الدولى "فيفا"، وهو ما حرمه من التعاقد مع صفقات في الانتقالات الصيفية الماضية، وسيتم حرمانه أيضا من الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أيضا.