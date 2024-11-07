أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة زد اف سى بالدوري.. إنفو جراف

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يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، في الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دورى nile.

يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، تحديا جديدا عندما يواجه زد اف سى في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دورى nile.



أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة زد

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 125 مباراة، فاز فى 92 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 244 هدفا وتلقت شباكه 79 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 73 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

وحقق الاهلى فوزاً عريضاً على سيراميكا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأولى لمسابقة الدوري فيما تعادل زد اف سى مع الجونة سلبياً في نفس الجولة.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف دارى وعمرو السولية وياسر إبراهيم للإصابة.