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تعرف على قائمة مرشحين انتخابات اليد كاملة بعد غلق باب الترشح

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 07 نوفمبر 2024 04:15 م

أغلق اليوم الخميس ، باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد المقبلة المحدد لها 13 ديسمبر القادم لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد الفترة المقبلة .

وجاءت قائمة المرشحين كالتالى :

منصب الرئيس

محمد الأمين
خالد فتحي
هادي فهمي

منصب نائب الرئيس


ياسر الرملي
جابر سعيد
خالد ديوان

منصب أمين الصندوق

عمرو صلاح
نبيل خشبة

منصب عضو مجلس الإدارة

محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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