شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة مرشحين انتخابات اليد كاملة بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الخميس، 07 نوفمبر 2024 04:15 م

أغلق اليوم الخميس ، باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد المقبلة المحدد لها 13 ديسمبر القادم لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد الفترة المقبلة . وجاءت قائمة المرشحين كالتالى : منصب الرئيس محمد الأمين

خالد فتحي

هادي فهمي منصب نائب الرئيس

ياسر الرملي

جابر سعيد

خالد ديوان منصب أمين الصندوق عمرو صلاح

نبيل خشبة منصب عضو مجلس الإدارة محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.

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