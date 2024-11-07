شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية لفرق تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق الأهلى لتنس الطاولة 19 سنة ببطولة الجمهورية التى أقيمت بالمنصورة، وذلك بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، كما تغلب على إنبى فى قبل النهائي 3-1.

ومثل فريق النادي الأهلى بالبطولة كل من اللاعبين مؤمن صلاح - ياسين ياسر - محمد السيسي - عمر هاني - حمزة خالد - عبدالرحمن نبيل - يوسف احمد - أدهم أحمد.

ويتكون الجهاز الفني لتنس طاولة الأهلى 19 سنة من عادل شومان رئيس الجهاز محمد عبد الحميد مدير قطاع الناشئين والناشئات، أحمد عبد السلام مدرب، أحمد حمد المدير الإداري، إمام شنن إداري الفريق.

وخاض النادي الأهلي خلال البطولة عدة مباريات، حيث فاز على استاد المنصورة بنتيجة 3-0 والفوز على الزهور 3-0، وفي دور الـ16 الفوز على نادي هليوبوليس بنتيجة 3-0، وفي دور الـ8 الفوز على المشروع القومي بنتيجة 3-0، وفي الدور قبل النهائي الفوز على إنبي 3-1، وفي المباراة النهائية الفوز على الزمالك 3-2.