شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عامر عامر في حراسة المرمى، عمرو الجزار، أحمد حكم، يحيى زكريا، محمد جابر، محمد اشرف بن شرقي، موري توريه، محمد عصام، عبده يحيى، حمدي زكي، بن حمودة.

وعلى مقاعد البدلاء: النفراوي ، أسامة ، ابراهيم حسن ، الاخميمي ، أشرف ، أبو سنة ، حميدو ، صميده ، كوليبالي.

ومن المقرر أن تكون مواجهة غزل المحلة وطلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري والمقرر لها اليوم الخميس، باستاد غزل المحلة بمثابة الافتتاح الرسمي لملعب الفريق المحلاوي بعد انتهاء أعمال التطوير.

ويفتقد المحلة لجهود ظهيره الأيمن عبد الرحيم عموري بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحصد الفريق أول نقاطه في دوري نايل.