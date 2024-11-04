أروى جودة تعلن اعتناق خطيبها الإسلام: عملنا أهم خطوة وروحنا الأزهر

أروى جودة تعلن اعتناق خطيبها الإسلام

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الظهور الأول لـ أروى جودة بصحبة خطيبها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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انضمام أروى جودة إلى عمرو سعد في "سيد الناس"

"حرب نفسية" آخر أعمال أروى جودة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:22 صباحاً - كشفت الفنانةعلى هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، عن عدم إقامة حفل زفافها خلال الفترة الماضية، هو تأخر بعض الإجراءات الخاصة باعتناق خطيبها الإسلام.تحدثت الفنانةخلال لقائها مع منصة "بلينكس" عن تحضيرات حفل زفافها، والفستان الذي ترغب في ارتدائه في هذا اليوم، وموعد الحفل، حيث كشفت أروى عن أنها تفكر في ارتداء فستان زفاف مستوحى من إطلالة النجمة اللبنانيةفي أغنية "لولا عيونك" قائلة: "أنا إنسانة مزاجية جدا، ممكن أحب حاجات فترة الخمسينات أو السبعينات، أو فستان نانسي عجرم في أغنية لولا عيونك، ده اللي بفكر فيه".وعن موعدقالت أروى : " "كان نفسنا الفرح يبقى الشهر اللي فات، بس الورق بياخد وقت، المهم عملنا أهم خطوة ورحنا الأزهر وهو أسلم".وردًا على سؤال ما سر ارتباطها أكثر من مرة برجل أجنبي، قالت أروى : "فكرة إني ممثلة بتبقى صعبة على عيلة الشخص، ممكن الناس تهزر معاه بطريقة ممكن الرجل المصري ما يتحملهاش، ومش عايزة حد يحسسني إنه بيعمل لي خدمة بإنه يكون معايا".وعن أكثر شيء جذبها له ولشخصيته قالت أروى: "ذوق وراقي وبيحب العائلة".الجدير بالذكر أن الفنانةحرصت على حضور حفل افتتاح الدورة السابعة من، وفي مفاجأة لجمهورها ظهرت الفنانةبصحبة خطيبها للمرة الأولى، والتقطت الفنانة أروى جودة العديد من الصور بصحبة خطيبها على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الافتتاح.أطلعوا على كيف تألقت النجمات بأفخم عقود الألماس مع إطلالات حفل ختام مهرجان الجونة؟انضمت الفنانةخلال الفترة الماضية إلى أسرة مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد لتجسيد أحد أدوار البطولة النسائية، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2025.ويأتي اختيار محمد سامي للفنانةللمشاركة في مسلسل "سيد الناس" بعدما تعاونت معه في موسم دراما رمضان الماضي خلال مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، فيما يتبقى التعاقد مع الفنانة التي تقدم دور البطولة النسائية الأول في العمل، خاصةً بعد اعتذار أكثر من فنانة آخرهن غادة عادل.مسلسل "سيد الناس" من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وتم التعاقد حتى الآن مع عدد من الفنانين إلى جانب عمرو سعد على رأسهم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، وفاء عامر، منة فضالي، أحمد فهيم، عماد زيادة، طارق النهري، في حين تواصل الشركة المنتجة تعاقداتها الأخيرة والانتهاء من كل التفاصيل قبل بدء تصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.كان آخر أعمال، مسلسل "حرب نفسية" والذي جاء من 15 حلقة وتم عرضه في يونيو الماضي، حيث تصدرت أروى بطولته بجانب: جيهان خليل، مصطفى درويش، أيمن عزب، هالة فاخر، حسناء سيف الدين، أشرف زكي، محمد صبري، محمدالدقاق، بتول الحداد، بيرهان أنور، ندى عصام، وتأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، ودارت الأحداث فى إطار اجتماعي نفسي "سايكو دارما".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».