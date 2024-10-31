ندى كوسا تسافر إلى المكسيك للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون بعد اعتذار من الجهة المنظمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - بعد أن كانت ملكة جمال لبنان ندى كوسا في طريقها منذ يومين أي الثلاثاء 29 أكتوبر إلى المكسيك للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون التي ستجرى في 17 نوفمبر المقبل، ونشرت حينها صوراً عدة لها على ستوري حسابها على إنستغرام، من داخل مطار رفيق الحريري الدولي وهي تحمل العلم اللبناني استعداداً للسفر، ثم عادت ندى كوسا فجأة عن قرارها وعدلت عن السفر، وأعلنت عبر تعليق أرفقته بصورة وهي في السيارة عن مغادرتها المطار عائدة إلى المنزل، وأن الرحلة ألغيت في اللحظات الأخيرة بسبب أمر طارىء حال دون سفرها وأنه تم تأجيلها إلى وقت لاحق من دون أن تحدد الموعد.

ندى كوسا: هناك مشكلة صغيرة نحاول حلها

وصفت ملكة جمال لبنان ندى كوسا ما حصل وأعاق السفر إلى المكسيك للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون بالمشكلة الصغيرة التي يعملون على حلها وما أن تحل حتى تسافر مجدداً إلى المكسيك. وأخبرت أنها ستطلع الجميع على أي مستجدات حول هذه المسألة. وكتبت على الصورة التي نشرتها على ستوري حسابها على إنستغرام والتقطت ليلاً وفيها سيارات وأضواء في الشارع بعد مغادرتها مطار رفيق الحريري الدولي معلنة عن عودتها إلى المنزل قائلة:" لمن يسأل عن رحلتي، نعم ذهبت إلى المطار ونعم عدت فرجعت إلى المنزل، هناك مشكلة صغيرة نحاول حلها. وبمجرد أن تتضح الأمور سأتوجه إلى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون. وسوف أضعكم بأي جديد يطرأ".

ندى كوسا تنشر صوراً وفيديو من المطار متجهة إلى المكسيك

وصباح اليوم الخميس 31 أكتوبر، عادت ملكة جمال لبنان ندى كوسا فسافرت إلى المكسيك بعدما تم حلّ المشكلة التي أعاقت سفرها أمس الأول. ومن مطار رفيق الحريري نشرت ندى كوسا صوراً لها وهي تحمل العلم اللبناني والضحكة تعلو وجهها بسعادة. ونشرت تعليقاً جاء فيه:" أنطلق إلى المكسيك بكل فخر ومرونة، جاهزة لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024. بغضّ النظر عن العقبات، لا شيء يمكن أن يقف في طريقنا!"

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كذلك نشرت فيديو وهي تسير في المطار واضعة العلم اللبناني على كتفيها وهي تجر حقيبتها متوجهة إلى الطائرة وعلقت بالقول" يشرفني أن أمثّل بلدي لبنان الحبيب في مسابقة ملكة جمال الكون!"

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ندى كوسا تتحدث بالتفصيل عن المشكلة التي حصلت



وكانت ندى كوسا ظهرت في تقرير على قناة الـ lbci المنطمة لحفل ملكة جمال لبنان تحدثت خلالها عن المشكلة التي أعاقت سفرها منذ يومين قائلة:" منذ انتخابي ملكة جمال لبنان بدأت التحضيرات لمسابقة مملكة جمال الكون وكنت مستعدة للمشاركة بها. ولكن لاحقاً مع اندلاع الحرب، انتابتني حالة ضياع تمثلت في ما إذا كنت سأذهب أم سأعتذر عن المشاركة، وتساءلت كيف يمكنني أن أمثّل بلدي بالجمال وهو يرزح تحت وطأة الحرب والموت والدمار، ولكن توصلنا بالنهاية لقرار أنه من الأفضل الذهاب والمشاركة".

وتابعت ندى كوسا قائلة:" كانت رسالتي من قبل تركز على الصحة النفسية ولكن مع اختلاف الظروف اختلفت رسالتي التي أصبحت تتلخص أن أذهب إلى المسارح الدولية وأخبرهم عن الحرب الدائرة في بلدنا والقتل والدمار. أريد أن أوصل رسالة أن شعبنا يتعذب وينزح من بيته.

نحن الجيل الجديد نريد السلام ولا نريد أن يكون اسم لبنان مرتبطاً بالحرب إنما بكل شيء جميل كما عهدناه دائماً".

وتضيف ندى كوسا أنها ومنظمو مسابقة ملكة جمال لبنان استاؤوا بعدما قام اثنان من منظمي مسابقة ملكة جمال الكون بالإشادة بصورة ملكة جمال الفليبين والسخرية من صورة ندى كوسا التي تمثل لبنان قائلة:" بعدما قررت الذهاب إلى المكسيك للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون، تعرضت لأمر فاجأني. إذ وجدت على إنستغرام إعلاناً عن عرض منظمة ملكة جمال الكون تصويت للمتباريات. وفي هذا الإعلان كان اثنان من المسؤولين المنظمين لمسابقة ملكة جمال الكون يقيّمان صور المشتركات. وصودف أنهما قيّما صورة ملكة جمال الفليبين وقالا عنها إنها جميلة. ثم قيّما صورة لبنان وقالا إنها صورة بشعة جداً مع إطلاق سخرية على طريقتهما. إزاء هذا التصرف، استغربنا أن منظمة تقوم بالدعاية للمتباريات لديها، أن تضع هاتين الصورتين أي الفليبين ولبنان للمقارنة بينهما، علماً أنهما لا يأتيان بالتسلسل الأبجدي للأحرف الأولى للاسمين".

اللجنة المنظمة لمسابقة جمال الكون تقدم اعتذاراً

وتابعت ندى كوسا "على الصعيد الشخصي أنا استغربت كيف سأذهب إلى مسابقة وهناك شخص من المنظمين قد أعطى رأيه السلبي والمؤثر مسبقاً على الأشخاص الذين سيكونون في هذه المسابقة. أنا اليوم لم أشعر بالإهانة لأنه يتكلم عن ندى كوسا إنما حزنت لأنه يهين مركزاً وهو مركز الوطن. وأنا كملكة جمال لبنان لست ذاهبة لأمثّل نفسي. أنا في لبنان أمثّل نفسي. ولكن أنا ذاهبة لأمثّل بلدي لبنان في الخارج. وبمجرد أن كان أحد المنظمين يحكي في الفيديو عن لبنان فهو يهين كل لبناني ولبنان بأكمله أيضاً".

وعن الإجراءات الرسمية التي اتخذت، قالت ندى كوسا:" نحن كان لدينا موقف رسمي مما جرى أي الرعاة الرسميين لحفل ملكة جمال لبنان، وهما وزارة السياحة ومحطة الـ lbci اللتين أرسلتا كتاباً للمنطمة وطلبتا منها اعتذاراً رسمياً. وتحدث وزير السياحة في الكتاب عن خيبة أمل لبنان واللبنانيين من هذا التصرف في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وطلب منهم رد اعتباري واعتبار لبنان باعتذار خطي واعتذار علني على السوشيال ميديا وأن يتم حذف الفيديو الذي نشر. فردّت المنظمة بكتاب، ولكن لم يتضمن الكتاب اعتذاراً واضحاً. مجدداً وزارة السياحة والـ lbci وأنا أيضاً قررنا إلغاء الرحلة حتى نتبين ما سيجري".

وتم التأكيد لاحقاً أنه بعد قرار عدم المشاركة، أرسلت منظمة ملكة جمال الكون اعتذاراً رسمياً لوزير السياحة وحذفت الفيديو عن انستغرام. وبالكتاب أكدت المنظمة أن الفيديو وما حكي فيه من تعليقات لا يمثّلها ولا يمثّل القيم التي تدافع عنها. كما أكد المنظمون أنهم بانتظار ندى كوسا وسيكونون في استقبالها لحظة وصولها إلى المطار. كما أنهم سيتقدمون منها باعتذار شخصي وعليه قررت ندى كوسا السفر إلى المكسيك صباح اليوم الخميس بعد رد الاعتبار للبنان.

ندى كوسا: جاهزة لإضاءة المسرح العالمي

ونشرت ندى كوسا على حسابها على إنستغرام منذ قليل صورة لها بالأبيض والأسود وهي ترتدي فستان سهرة على خلفية سوداء ووجهها ينبعث من الضوء وعلقت عليها "رؤية في الظلال، جاهزة لإضاءة المسرح العالمي".

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