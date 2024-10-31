دموع أصالة تخونها في عمان.. “سامحتك كتير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة أصالة نصري حفلاً، أمس الثلاثاء، على مسرح مدينة العرفان في عمان، حيث قدمت باقة من أبرز أغانيها وسط جمهور كبير.

وبكت أصالة أثناء أدائها أغنية “سامحتك كتير” على المسرح، وتوقفت عن الغناء والتفتت إلى الخلف للحظات.

وانتشرت مقاطع فيديو عدة من أداء أصالة لأغنية “ذاك الغبي”، وشاركها الجمهور الغناء منذ بداية الأغنية.

وتحت هاشتاغ “أصالة في عمان” تفاعل الجمهور بشكل واسع مع حفل أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة العديد من الحاضرين بأدائها في الحفل.

وجاء في أحد التعليقات: “أداء أصالة اليوم كان استثنائياً! لمعت موهبتها، وأبهرت الجمهور بصوتها القوي وأدائها المليء بالعاطفة”.