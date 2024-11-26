حمادة هلال يثير الجدل بحديثه عن الحسد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان حمادة هلال جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن الحسد عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”.

ونشر حمادة منشوراً أعلن من خلاله عن تعرّض حميه لأزمة صحية شديدة، مُرجعاً السبب الى الحسد، وطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

ونشر حمادة هلال صورة لوالد زوجته، وعلّق عليها قائلاً: “حسبي الله ونِعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك”. وتابع: “يا رب كل من استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه… حمايا الغالي الطيّب الله يجعلك من الصابرين”.

يُذكر أن حمادة هلال أعلن منذ أشهر عدة عن تعرّض والد زوجته لأزمة صحية، ونشر صورة له مع التعليق: “اللهم ربّ الناس أذهب البأس اشفِ وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً، حمايا الغالي”.