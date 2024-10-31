المقداد: كمية المساعدات قليلة جدًا وأدنى الشروط للعيش غير مؤمنة نتيجة التقصير

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي المقداد، في حديث لـ"LBCI"، الى أن "الظاهر جرى تأخير بالتواصل مع انطوان حبشي للاجتماع بشأن بعلبك - الهرمل ومتأكد بأن الدعوة ستصل الى جميع المعنيين"، مضيفاً "كمية المساعدات قليلة جدًا وأدنى الشروط للعيش غير مؤمنة نتيجة التقصير".
ولفت المقداد، الى أن "مدينة بعلبك هُجّرت تقريبا بأكملها واتوقع اتخاذ قرار بصرف مبالغ لمساعدة جميع النازحين".
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