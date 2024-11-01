شكرا لقرائتكم خبر عن "ستوكس 600" عند أدنى مستوياته.. الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وسط ترقب المستثمرين مزيدًا من الوضوح بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي ونتائج الانتخابات الأمريكية.وأغلق المؤشر (ستوكس 600) منخفضًا 1.2 بالمئة؛ ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس الماضي، مع تصدر قطاع البيع بالتجزئة خسائر السوق الأشمل مسجلًا انخفاضًا أربعة بالمئة، وسجل المؤشر انخفاضًا شهريًا بمقدار 3.4 بالمئة.وجاء قطاع التكنولوجيا بين القطاعات الأشد تضررًا، وهبطت معنويات المستثمرين بشكل أكبر إزاء القطاع بعد تقارير فصلية من شركتي ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت الأمريكيتين العملاقتين للتكنولوجيا.وبدوره، انخفض سهم بنك بي.إن.بي باريبا 4.2 بالمئة بعد أن أصيب المستثمرون بخيبة أمل إزاء نتائج الربع الثالث لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية ووجود احتياطات رأسمالية دون المتوقع ومبيعات أضعف من المتوقع في بلجيكا.في غضون ذلك، قفز سهم سوسيتيه جنرال 11 بالمئة بعد أن فاقت أرباح البنك الفرنسي التوقعات مع إجراء الرئيس التنفيذي تغييرات في الفريق الإداري.وفي المقابل ارتفع سهم ميرسك 7.8 بالمئة بعد أن أدت أسعار الشحن في الربع الثالث التي جاءت أقوى من المتوقع إلى تعزيز توقعات الأرباح للعام بأكمله.