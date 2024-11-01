شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من 11 منطقة اليوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 مساء في بعض المناطق، وحتى 9 مساء في مناطق أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.
الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وخليص وبحرة ورهاط ومدركة وهدى الشام والكامل والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان وبني يزيد والطائف والعرضيات.
المدينة المنورة: خيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعبيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
القصيم: السياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.
أماكن هطول الأمطارالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وخليص وبحرة ورهاط ومدركة وهدى الشام والكامل والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان وبني يزيد والطائف والعرضيات.
المدينة المنورة: خيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعبيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
القصيم: السياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.