شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من 11 منطقة اليوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 مساء في بعض المناطق، وحتى 9 مساء في مناطق أخرى .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية. أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية وخليص وبحرة ورهاط ومدركة وهدى الشام والكامل والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان وبني يزيد والطائف والعرضيات.

المدينة المنورة: خيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع.

الجوف: دومة الجندل وسكاكا.

الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعبيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

القصيم: السياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.