شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. خريطة الأمطار على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت صباح اليوم الجمعة، أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار. أمطار على جدة هطلت مساء الخميس، أمطار متفرقة على محافظة جدة.

كما هطلت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه بمنطقة تبوك.

وشملت، مراكز، المنجور، وخرباء، والخرار وضواحيهما، سال على إثرها وادي القدير وبعض الشعاب الصغيرة. أمطار على تيماء وهطلت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك.

وشملت، مراكز، الجهراء، وعرده، والجديد، والكتيب، وأبيط وضواحيهما.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز العسافية وضواحيه. أمطار على الباحة شهِدت منطقة الباحة، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة، وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها. أمطار على أملج كما هطلت، أمطار متوسطة على محافظة أملج شملت مراكز الرويضات، الشبحة، حراض.