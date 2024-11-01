شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق جهاز "ماك بوك برو" مع شرائح M4 وM4 Pro وM4 Max والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة آبل جهاز ماك بوك برو الجديد، المدعوم بشريحة M4 ومتغيراته الأعلى، M4 Pro وM4 Max، تماشيًا مع الشائعات يحتوي جهاز ماك بوك برو الجديد الآن على ذاكرة موحدة بسعة 16 جيجابايت على الإصدار الأساسي من الطراز مقاس 14 بوصة، في حين يأتي كلا الطرازين، بما في ذلك إصدار الشاشة مقاس 16 بوصة، الآن مع خيار عرض اختيارى بنسيج نانو. تدعم مجموعة أجهزة ماك بوك برو 2024 بأكملها تقنية Apple Intelligence مع آخر تحديث لنظام التشغيل macOS Sequoia، تمامًا مثل آي ماك وماك وميني الجديدين، اللذين تم الإعلان عنهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مواصفات أبل ماك بوك برو 2024

تقول شركة آبل إن إصدار 2024 من جهاز ماك بوك برو المزود بشريحة M4 يمكنه تقديم أداء أسرع بما يصل إلى 1.8 مرة من جهاز ماك بوك برو الذي يعمل بنظام M1، مما يسمح "بمهام مثل تحرير صور جيجابيكسل، وحتى أعباء العمل الأكثر تطلبًا مثل عرض المشاهد المعقدة في Blender" أسرع بما يصل إلى 3.4x." .

تدعي شركة آبل أيضًا أن المحرك العصبي الجديد أقوى بثلاث مرات من المحرك الموجود في شريحة M1 - وهو "رائع للميزات الموجودة في Apple Intelligence وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الأخرى".

يحتوي الآن جهاز ماك بوك برو مقاس 14 بوصة الذي يعمل بنظام M4 على ثلاثة منافذ Thunderbolt 4، والتي يمكنها دعم ما يصل إلى شاشتين خارجيتين عاليتي الدقة.



أولئك الذين يريدون المزيد من القوة في الأداء يمكنهم استخدام شريحة M4 Pro، المتوفرة في الإصدارين 14 بوصة و16 بوصة.

تقول آبل إن الإصدار الأعلى يحتوي على وحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة، بما في ذلك 10 نوى للأداء وأربعة نوى للكفاءة "من أجل تحقيق قفزة في الأداء متعدد النواة".

وتحتوي وحدة معالجة الرسومات في الشريحة على ما يصل إلى 20 مركزًا، مما يوفر أداءً أسرع مرتين من M4.

وقالت الشركة في بيان لها إنها أيضًا أسرع بثلاث مرات من الطرازات المزودة بـ M1 Pro.

للحصول على القوة القصوى، يأتي جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة من Apple مزودًا بخيار شريحة M4 Max، التي تتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة، ووحدة معالجة رسومات GPU تصل إلى 40 نواة < وأكثر من نصف تيرابايت في الثانية من النطاق الترددي الموحد للذاكرة.

تدعي شركة آبل أن المحرك العصبي في M4 Max أسرع بثلاث مرات من M1 Max، "مما يسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز بالعمل بشكل أسرع من أي وقت مضى" وهو يدعم ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة التي ستسمح للمطورين بالتفاعل بسهولة مع نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مع حوالي 200 مليار معلمة.

بصرف النظر عن الأداء المتزايد، تأتي طرازات ماك بوك برو الجديدة، مزودة بخيار شاشة ذات نسيج نانو "تقلل بشكل كبير من الوهج والتشتت الناتج عن الانعكاسات".

تدعي شركة آبل أن جهاز ماك بوك برو يمكنه عرض محتوى SDR بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، بينما يعمل محتوى HDR بسرعة تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي جهاز ماك بوك برو 2024 على كاميرا مركزية بدقة 12 ميجابكسل، يُزعم أنها توفر جودة فيديو محسنة "في الظروف الصعبة".

يحتوي الكمبيوتر المحمول الجديد من آبل على نظام صوتي بستة مكبرات صوت مع دعم الصوت المكاني وDolby Atmos.