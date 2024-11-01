المقاومة الإسلامية في ⁧‫العراق‬⁩: هاجمنا بمسيرات للمرة الثالثة منذ فجر اليوم هدفا حيويا جنوبي اسرائيل

اعلنت المقاومة الإسلامية في ⁧‫العراق‬⁩ في بيان، بانها هاجمت بمسيرات للمرة الثالثة منذ فجر اليوم هدفا حيويا جنوبي اسرائيل.

وفي وقت سابق، اعلنت بانه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة".