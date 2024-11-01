غارة إسرائيلية استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية. وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، تهديدًا إلى سكان مدينة النبطية، قائلًا: "إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه "حزب الله" لتخزين أسلحة أو وسائل قتاليّة، فعليكم إخلاء المبنى فورًا، والابتعاد عنه لمسافة لا تقلّ عن 500 متر".

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