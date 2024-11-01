شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى 8 غارات على الضاحية الجنوبية فى بيروت منذ فجر اليوم الجمعة بعد توجيه تحذيرات بإخلاء بعض المناطق قبل ساعات.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 2867 استشهدوا وأصيب 13 ألفا و47 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

يذكرأن، قال وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، إن لبنان سجل منذ بداية العدوان الإسرائيلي 172 شهيدا من الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي سبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة.

وأضاف وزير الصحة اللبنانى أن هناك تخاذل من المجتمع الدولى تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.