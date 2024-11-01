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القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس البوستر الرسمي للموسم السادس من سلسلة Virgin River، على أن تطرح الحلقات دفعة واحدة يوم 19 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



بوستر الموسم السادس من Virgin River

وذلك بعدما أعلنت منصة نتفليكس تجديد مسلسل Virgin River، لموسم سابع، قبل طرح حلقات الموسم السادس من العمل في ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

بعدما كشف القائمين على مسلسل Virgin River ، عن تقديم عرض الموسم السادس من العمل ليبدأ يوم 19 ديسمبر المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، على أن يطرح الموسم المكون من 10 حلقات في نفس اليوم بدلاً من طرح الحلقات بشكل جزئي كما هو عادة المنصة في طرح بعض اعمالها مؤخراً.

ووفقاً للقائمة التي كشفت عنها المنصة في فبراير الماضي عن أعمالها طوال العام، فلم يكن مسلسل Virgin River ضمن القائمة، وسرعان ما أعلن عن طرحه ديسمبر المقبل قبل موعده بعدة أسابيع.

Virgin River هو المسلسل الثاني الذي كان من المقرر أن يُعرض في عام 2025 والذي منح موعدا مبكراً عدة أسابيع، والمسلسل الآخر هو The Lincoln Lawyer، الذي تم تسليم موسمه الثالث مبكرًا وسيُعرض لأول مرة في 17 أكتوبر.

مسلسل Virgin River من بطولة ألكسندرا بريكنريدج، ومارتن هندرسون، وتيم ماثيسون، وآنيت أوتول، ولورين هامرسلي، وكولين لورانس، وجرايسون جورنيزي، وسارة دوجديل.

وكانت قد انضمت الممثلة ستايسي فاربر التى ستظهر في الموسم الثالث بدور ابنة ليلي تارا أندرسون، وتساعد والدتها في تربية كلوي بينما يعيش أشقاؤها الثلاثة بعيدًا عن المنزل، وانضمت الممثلة Zibby Allen المعروفة بدورها في مسلسل The Flash إلى الموسم الثالث من Virgin River، ومن المقرر أن تلعب دور أخت جاك، المحامية، الذكية، والمرحة.