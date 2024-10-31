كما ولدتها أمها … أقوي فيديو مسرب لحفل ملكة جمال لبنان ماريا الرعيدي بإطلالة قوية للغاية تحدت بها الجميع وابهرت الشباب بإطلالة بالبكيني علي البحر

بيروت - ثريا شاهين - خاضت المتسابقات لحفل تتويج ملكة جمال لبنان 2018، المقام الآن، فى بيروت بمسرح الفوروم، مسابقة المايوهات والمسماة بعروض ملابس البحر، واختار منظمو المسابقة اللون الأسود لتطل به المتسابقات فى عرض البكينى، ليظهر مدى جمال الفتاة وثقتها بنفسها.

ويتزعم لجنة تحكيم المسابقة الإعلامى جورج قرداحى، وتشاركه الفنانة نانسى عجرم، والفنانة نادين نجيم، ومصمم الأزياء نيكولا جبران، والإعلامى عادل كرم، وخبير التجميل بسام فتوح، بينما تقدم الحفل الإعلامية أنبيلا هلال، والإعلامى مارسيل غانم أول من أعلن اسم ملكة جمال لبنان بعد الحرب، ويعلن اسمها اليوم، ويحيى الحفل السوبر ستار راغب علامة والفنانة مايا دياب، والنجم العالمى ذو الأصل اللبنانى مسارى، والأمريكى من أصل مغربى فرنش مونتانا.

وتتراوح أعمار المتسابقات الـ30 من 18 عامًا إلى 28 عامًا، ومن النوادر بها تواجد شقيقتين توأم تنافس كل منهما الأخرى للحصول على اللقب، وهما نسب ونيرفانا الجردى، ودربت الملكات ريمة فقيه ملكة جمال الولايات المتحدة 2010.