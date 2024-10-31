تايلور سويفت تفاجئ جمهورها بدويتو مع فنانة شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حمل عرض الفنانة العالمية تايلور سويفت مفاجأة مميزة لجمهورها في نيو أورلينز، حيث أحيت “دويتو” خاصاً مع الفنانة سابرينا كاربنتر في نهاية الحفل.

وقالت سويفت للحاضرين، الذين بلغ عددهم 65 ألف شخص، قبل أن تعزف أغنية “إسبريسو” لكاربنتر: “أعتقد أنني سأقوم الليلة بشيء مختلف تماماً، وهو أنني سأغني أغنية ليست أغنيتي، ولكنها أغنية شخص أحبه حقاً”.

وسألت سويفت مبتسمة: “تحبون هذه الأغنية بقدر ما أحبها؟”.

وفي نهاية الحفل، وخلال الجزء الذي أطلق عليه المعجبون “وقت الأغنية المفاجئة”، أمسكت سويفت بهاتفها، ووضعت كاربنتر على مكبر الصوت، وقالت في الهاتف: “أنا في مكان بصوت عالٍ. أنا في نيو أورلينز”. وسألتها: “ماذا تفعلين؟ لماذا لست هنا معنا؟”.

وردت كاربنتر عبر الهاتف، قائلة: “أنا في مكان ما حيث يصرخ الجميع بصوت عالٍ جداً”. وظهرت كاربنتر أخيراً على المسرح، وقدّمت أغينتها الشهيرة “إسبريسو” بتناغم مع سويفت.