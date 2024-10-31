الصحة الفلسطينية بغزة: ندين استهداف الاحتلال المتكرر لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

دانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، "استهداف الاحتلال المتكرر لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة"، مناشدة "المنظمات الدولية والأممية حماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال وجرائمه". كما اشار المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الى ان "الاحتلال الإسرائيلي جدد اعتداءه على مستشفى كمال عدوان".

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