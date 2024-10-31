وامتدت الفيضانات من مدينة ملقة إلى فالنسيا، حيث تسببت السيول الموحلة في جرف المركبات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وشوهدت قطع من الأخشاب والأدوات المنزلية تطفو مع المياه المتدفقة بسرعة، استخدمت الشرطة وطواقم الإنقاذ طائرات الهليكوبتر لانتشال الناس من منازلهم، بينما لجأت فرق الإنقاذ للقوارب المطاطية للوصول إلى السائقين المحاصرين.
وأكدت خدمات الطوارئ في فالنسيا وفاة 62 شخصًا، بالإضافة إلى حالتي وفاة في كاستيا لا مانشا، وواصلت فرق البحث عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا آخرين، حيث لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وأعلنت الحكومة الإسبانية الحداد ثلاثة أيام تكريمًا لضحايا الفيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر 64 قتيلا في فيضانات إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.