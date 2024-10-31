وصلت إلى لبنان طائرة إغاثية جديدة من ضمن الجسر الجويّ بين الدوحة وبيروت، في إطار جهود قطر الإنسانية المستمرة. وأتت المساعدة "لتقديم الدعم اللازم للأشقاء اللبنانيين وتخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها".

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة إغاثية جديدة من ضمن الجسر الجويّ بين الدوحة وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.